Lübnan'da dron saldırısı! Hayatını kaybedenler arasında Hizbullah komutanı da var

Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişinin hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da bulunduğu iddia edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan'ın güneyinde bir araca dron saldırısı düzenlendi. Lübnan basınında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

HİZBULLAH KOMUTANININ DA ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Hayatını kaybedenler arasında Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da bulunduğu öne sürülen haberlerde, saldırının İsrail tarafından düzenlediği iddia edildi. El Dabs'ın, İran'ın Suriye genelindeki hava savunma sistemlerinin inşasında yer aldığı ifade edildi.

BAĞDAT'TA DA HİZBULLAH TUGAYLARI KOMUTANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Dün de Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlenmişti. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.

ORTA DOĞU'DA ABD İLE İRAN ARASINDA NELER OLUYOR?

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den saldırıları devam ederken, Orta Doğu'da da tansiyon yükseliyor. Geçtiğimiz haftalarda Ürdün'de İran destekli militan grupların ABD üssüne düzenlenen İHA'lı saldırı sonrası coğrafyada gerilim iyicee tırmandı. 3 ABD askerinin öldüğü, 40'ın üzerinde askerin de yaralandığı saldırı sonrası Washington yönetimi, misilleme olarak Irak ve Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı gerçekleştirmişti.