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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Selam, ülkedeki son durumu ve ateşkesi görüştü

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Başbakan Nevvaf Selam, ülkenin genel durumu, güneydeki gelişmeler, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi konularını ele aldı. Görüşmede ayrıca altyapı onarımı ve Türkiye ziyareti de gündeme geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Başbakan Nevvaf Selam, ülkenin genel durumu, güneydeki gelişmeleri, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi başta olmak üzere gündemdeki konuları ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Başbakan Selam'ı kabul etti.

Görüşmede ülkenin genel durumu ile güneydeki gelişmeler ele alınırken, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İsrail'in işgal ettiği bölgelerden bir an önce çekilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Taraflar ayrıca, hükümetin yolların yeniden ulaşıma açılması, molozların kaldırılması ve altyapının onarılması için yürüttüğü hazırlıkları görüştü.

Başbakan Selam, Cumhurbaşkanı Avn'a Türkiye'ye gerçekleştirmeyi planladığı resmi ziyaret hakkında bilgi verdi. Görüşmede ayrıca yarın yapılacak Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın hazırlıkları da masaya yatırıldı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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