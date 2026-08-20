Avn Vatikan'dan İsrail'e baskı istedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, Vatikan'a İsrail'in 26 Haziran'da varılan çerçeve anlaşmasına uymasının sağlanması ve işgal ettiği topraklardan çekilmesi için İsrail'e yönelik diplomatik baskı yapılmasını istediği belirtildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Vatikan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Papa 14. Leo ile görüştü.

Avn'ın, Papa 14. Leo'nun ardından, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Dışişleri Bakanı Monsenyör Richard Gallagher ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmelerde Avn'ın ABD arabuluculuğunda 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanması gerektiğini ifade ederek, Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulması ve İsrail'i zorlayacak diplomatik çabaların sürdürülmesini istediği aktarıldı.

Avn'ın İsrail'in yıktığı bölgelerin yeniden imarı ve yerinden edilenlerin evlerine dönüşüne hazırlanması gerektiğini vurguladığı, işgal altındaki Lübnan topraklarından "İsrail'in tamamen çekilmesinin sağlanması" için adım atılmasının önemine değindiği kaydedildi.

"Lübnan devletinin tüm toprakları üzerinde otoritesini kurması, savaş ve barış kararının yalnızca devletin elinde olması" gerektiğini belirten Avn'ın, ülkenin sınırlarda güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun bu olduğu değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında da çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA