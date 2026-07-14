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Lübnan Cumhurbaşkanı: Roma Görüşmelerinin Ardından İsrail'in Güneyden Çekilmesini Umuyoruz

Lübnan Cumhurbaşkanı: Roma Görüşmelerinin Ardından İsrail'in Güneyden Çekilmesini Umuyoruz
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İtalya'da yapılacak görüşmelerin İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesine vesile olmasını umduğunu belirtti. Ayrıca Washington ziyaretinde ABD Başkanı Trump'tan İsrail üzerinde baskı kurmasını isteyecek.

BEYRUT, 14 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, salı ve çarşamba günü İtalya'nın başkenti Roma'da yapılması planlanan görüşmelerin, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesine vesile olmasını umduğunu söyledi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, pazartesi günü açıklamada bulunan Avn, egemenlik haklarından taviz vermeyeceklerini vurgulayarak kısa süre önce imzalanan çerçeve anlaşmasında İsrail'in, "Lübnan'da herhangi bir toprak iddiası olmadığını" teyit ettiğini belirtti.

Avn açıklamasında, 21 Temmuz'da gerçekleştireceği Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'a Lübnan'ın tutumunu anlatacağını, çerçeve anlaşmasının uygulanması ile Lübnan'ın taleplerinin karşılanması için İsrail üzerinde baskı kurmasını isteyeceğini de sözlerine ekledi.

Haziran ayı sonunda Washington'da imzalanan çerçeve anlaşması, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden geri çekilmesini öngörüyor.

Roma'da gerçekleştirilmesi planlanan İsrail-Lübnan görüşmeleri, nisan ayından bu yana Washington'da gerçekleştirilen büyükelçi düzeyinde beş görüşmenin ardından iki ülke arasındaki müzakerelerin altıncı turu olacak.

Öte yandan Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, İsrail pazartesi günü de Lübnan'ın güneyindeki operasyonlarını sürdürdü. Haddasa'da evleri ateşe veren İsrail güçleri, Kefr Rumman'ı bombaladı ve Yukarı Nebatiye ile Kefr Tebnit arasındaki bölgeyi topçu ateşine tuttu.

Kaynak: Xinhua
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