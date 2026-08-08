Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Roma'daki son müzakerelerde sınır ve mahkumlar konusunda ilerleme kaydedildi

BEYRUT, 8 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Roma'da İsrail ile gerçekleştirilen son müzakerelerde sınır meseleleri ve mahkumların geri dönüşü konusunda ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Avn, cuma günü kabine oturumunda yaptığı konuşmada, Roma görüşmelerinde ateşkes, evlerin yıkılması ve enkazın buldozerlerle kaldırılması, sınır, mahkumların geri dönüşü ve pilot bölgelerin belirlenmesi olmak üzere dört ana konunun ele alındığını belirtti.

Sınır ve mahkumlarla ilgili konularda "olumlu ilerleme" kaydedildiğini bildiren Avn, yakında somut adımlar atılmasını umduğunu ifade etti.

ABD yönetiminin ateşkes ve pilot bölgelere ilişkin kalan sorunların çözümü için çalışacağını söyleyen Avn, ABD Generali Joseph Clearfield'in bu konuları takip etmek üzere yakında Beyrut'a geleceğini kaydetti.

Yerel medyaya göre açıklamalar, İsrail ve Lübnan yetkililerinin sınır boyunca güvenlik düzenlemelerinde ilerleme sağlamayı ve haziran ayı sonlarında Washington'da varılan çerçeve anlaşmasını hayata geçirmeyi amaçlayan üç günlük Roma görüşmelerini tamamlamalarından bir gün sonra yapıldı. Hizbullah'ın karşı çıktığı görüşmeler, iki hükümet arasındaki yedinci müzakere turu niteliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua