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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, UNICEF'ten güneyde işgal altındaki çocuklara destek istedi

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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, UNICEF'ten güneyde işgal altındaki çocuklara destek istedi
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Beyrut'ta UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell ile görüşerek İsrail işgali altındaki güneydeki çocuklar ve aileler için koruma, eğitim ve temel ihtiyaç desteği istedi. Russell ise çocukların korunmasının öncelik olduğunu vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell ile görüşmesinde, ülkesinin güneyinde İsrail işgali altındaki bölgelerde yaşayan çocukların ve ailelerin korunmasını, eğitim ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'ta UNICEF İcra Direktörü Russell'ı kabul etti.

Avn, özellikle savaş ve yerinden edilme krizi sırasında Lübnan'a sağladığı destek ve işbirliği için UNICEF'e teşekkür etti.

UNICEF'in çocukların korunması ve Lübnan'daki toplumun ve kurumların desteklenmesinde ülkenin önde gelen uluslararası ortaklarından biri haline geldiğini belirten Avn, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde yaşayan çocukların ve ailelerin korunmasını, eğitim ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için de özel programların hazırlanması çağrısında bulundu.

Russell ise çocukların korunmasının öncelik olduğunu vurgulayarak, çocuklara temel hizmetleri sunabilecek sistem ve kurumların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
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