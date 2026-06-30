Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve Genelkurmay Başkanı Heykel, İsrail'le imzalanan çerçeve anlaşmasını görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel ile yaptığı görüşmede, Lübnan-ABD- İsrail müzakereleri sonucunda imzalanan çerçeve anlaşmasında ordunun üstleneceği görevleri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'ta kabul ettiği Hekel'den Türkiye ve Birleşik Krallık ziyaretlerinde askeri işbirliği kapsamında yürütülen temaslara ilişkin bilgi aldı.

Görüşmede ayrıca ülkedeki güvenlik durumu ve İsrail ile imzalanan "çerçeve anlaşması" sonrasında ordunun gelecek dönemde üstleneceği görevler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan ordusunun devlet otoritesini ülke genelinde tesis etme, güvenlik ve istikrarı sağlama, sınırları kontrol altında tutma ve iç barışı koruma yönündeki çalışmalarını takdir etti.

Avn, ordu ve komuta kademesine yönelik zaman zaman yürütülen karalama kampanyalarının, kurumun görevini yerine getirmesini veya Lübnanlıların orduya duyduğu güveni etkilemeyeceğini söyledi.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.