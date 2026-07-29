Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile Meclis Başkanı Berri, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Berri'yi kabul etti.

Görüşmede, ülkedeki ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelere yönelik saldırılarını, özellikle evlerin patlayıcılarla yıkılması ve buldozerlerle tahrip edilmesini sürdürmesi ile bu saldırıların durdurulması ele alındı.

Cumhurbaşkanı Avn, geçen hafta ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer Amerikalı yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında da Berri'ye bilgi verdi.

Berri ise Baabda Sarayı'ndan ayrılırken yaptığı açıklamada, görüşmede Cumhurbaşkanı Avn'ın Washington ziyaretinin sonuçları ile Lübnan'ın güneyindeki durumun ele alındığını belirterek, "Her zamanki gibi bu görüşmeden memnun ayrıldım." ifadesini kullandı.

? İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA