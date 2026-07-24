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Lübnan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, İsrail'in Güney Lübnan'dan Çekilme Sürecini Görüştü

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Başbakan Nevvaf Selam, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede Avn'ın ABD ziyareti, İsrail askerlerinin güney Lübnan'dan çekilme süreci ve pilot bölge uygulaması ele alındı. Avn, ABD'nin çerçeve anlaşmasına bağlılığını teyit ettiğini ve Lübnan'ın işgal altındaki tüm bölgelerden tam çekilme talebini ilettiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Başbakan Nevvaf Selam, ülkedeki son gelişmeler, Avn'ın ABD ziyareti ve pilot bölge uygulaması kapsamında İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecini ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn ve Selam, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede Avn, Başbakan Selam'a ABD ziyaretinin sonuçları hakkında bilgi vererek, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmelerde ele alınan konuları aktardı.

Avn, Washington'da varılan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına ABD'nin bağlılığını teyit ettiğini belirterek, Lübnan tarafının İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği tüm köy ve beldelerden tamamen çekilmesi gerektiği yönündeki tutumunu ABD'li yetkililere ilettiğini kaydetti.

Başbakan Selam da Cumhurbaşkanı Avn'a, pilot bölge uygulaması kapsamında İsrail'in çekilmesinin ardından ziyaret ettiği Batı Zavtar beldesindeki durum hakkında bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca, Başbakan Selam'ın 26 Temmuz'da Irak'a gerçekleştirmesi planlanan ziyaret de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Avn, Washington ziyareti kapsamında 21 Temmuz'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmişti.

Pilot bölge uygulaması ve İsrail'in çekilmesi

ABD Dışişleri Bakanlığı 20 Temmuz'da, Lübnan-ABD-İsrail arasında varılan çerçeve anlaşması uyarınca ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu (MCG4L) himayesinde Furun, Batı Zavtar ve Sırayfa beldelerinde pilot bölge uygulamasının başlatıldığını açıklamıştı.

Lübnan ordusu, pilot bölge uygulaması kapsamında İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan Batı Zavtar beldesinde 21 Temmuz'da konuşlanarak arama-tarama faaliyetleri başlattığını duyurmuştu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da 22 Temmuz'da Batı Zavtar'a Lübnan bayrağı dikmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava ve kara saldırıları sonucu ülkenin güneyinde onlarca köy ve beldeyi işgal etmişti.

Kaynak: AA
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