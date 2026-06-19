Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Lübnan'daki son gelişmeleri görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Lübnan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn ile Rubio telefonda görüştü.

Görüşmede Rubio, ülkesinde güvenlik ve istikrarın sağlanması, devlet otoritesinin tüm topraklara yayılması, başta ordu olmak üzere meşru güvenlik ve askeri kurumların desteklenmesi yönünde Lübnan'ın yanında olmaya ve destek vermeye kararlı olduklarını vurguladı.

Avn da ABD'nin Lübnan'a desteğinden dolayı Dışişleri Bakanı Rubio'ya teşekkür etti.

İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarının durmasının zorunlu olduğunu belirten Avn, bunu, gelecek hafta Washington'da yapılması kararlaştırılan müzakerelerinin ilerlemesi için temel şart olarak gördüğünü ifade etti.

Avn, söz konusu müzakerelerin başlatılmasındaki temel hedefin, Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak olduğunu kaydetti.