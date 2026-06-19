Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'da

Süper Lig devi Fenerbahçe, dünya futbolunun gelecek vadeden en parlak yetenekleri arasında gösterilen Senegalli Amara Diouf transferini bitirme noktasına getirdi.

AMARA DIOUF İSTANBUL'DA

18 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla el sıkışan İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe, genç yıldız adayını gün içerisinde İstanbul'a getirdi.

2030'A DEK ANLAŞMA

Uzun süredir yürütülen transfer görüşmelerinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 18 yaşındaki genç oyuncu ile 4 yıllık uzun soluklu bir kontrat imzalayacak.

SAKATLIK KABUSU SONA ERDİ

Geçtiğimiz dönemde ağır bir sakatlık yaşayan ve bir süredir yeşil sahalardan uzak kalan Diouf, tedavi sürecini başarılı bir şekilde tamamladı. Yeniden idmanlara başlayan genç futbolcunun sağlık durumu sarı-lacivertli sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Genç oyuncunun yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla sahalarda yer alması hedefleniyor.

''GELECEĞİN SADIO MANE'Sİ''

Senegal'in şampiyon olarak tamamladığı 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda attığı 5 golle turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Amara Diouf, yüksek oyun zekası, teknik kapasitesi ve patlayıcı gücüyle biliniyor. Ülkesindeki birçok futbol otoritesi, sergilediği bu potansiyel sebebiyle genç oyuncuyu dünyaca ünlü yıldız Sadio Mane'nin tahtına aday gösteriyor.