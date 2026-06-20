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Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu

Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu Haber Videosunu İzle
Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu
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CHP'de "mutlak butlan" kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında ekrandaki unvanı nedeniyle gündeme geldi. Program sırasında isminin altında "CHP Genel Başkanı" ifadesinin yer almadığını gören Kılıçdaroğlu, duruma itiraz ederek açıklama istedi. Kılıçdaroğlu ile programdaki gazeteciler arasında yaşanan kısa süreli diyalog, yayının en dikkat çeken anlarından biri oldu.

  • Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV canlı yayınında ekranda 'CHP Genel Başkanı' unvanının yer almamasına itiraz etti.
  • Program sunucuları, mahkeme kararının henüz kesinleşmediğini ve Yargıtay sürecinin devam ettiğini belirtti.
  • Kılıçdaroğlu, mahkemenin kurultayı iptal ettiğini ve bu kararla göreve geldiğini savundu.

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Sözcü TV canlı yayınında dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Kılıçdaroğlu, ekranda isminin altında "CHP Genel Başkanı" unvanının yer almamasına itiraz ederken, program sunucuları ise kararın henüz kesinleşmediğini ve yargı sürecinin devam ettiğini hatırlattı. Karşılıklı diyalogların ardından stüdyoda kısa süreli gerginlik yaşandı.

"NİYE CHP GENEL BAŞKANI DİYE YAZMIYORSUNUZ?"

Kılıçdaroğlu, canlı yayın sırasında ekrandaki alt yazıyı işaret ederek, "Niye CHP Genel Başkanı diye yazmıyorsunuz?" diye sordu. Bunun üzerine programda bulunan gazetecilerden biri, "Mahkeme kararı kesinleşmediği için, daha Yargıtay aşaması var" yanıtını verdi.

"MAHKEME KURULTAYI İPTAL ETTİ"

Bu açıklamaya karşı çıkan Kılıçdaroğlu ise mahkeme kararını hatırlatarak, "Mahkeme kararı var. Mahkeme kurultayı iptal etti, ben mahkemenin göreviyle geldim buraya" ifadelerini kullandı.

STÜDYODA GERGİN ANLAR

Karşılıklı açıklamaların ardından programda kısa süreli bir tartışma yaşanırken, konu CHP'deki "mutlak butlan" süreci ve yargı kararlarının siyasi sonuçlarına geldi. Yaşanan diyalog sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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