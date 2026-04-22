Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Ateşkesin Uzatılması İçin Müzakereler Sürüyor"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ateşkesin uzatılması için müzakerelerin devam ettiğini ve bu süreçte sivil barışın korunmasının önemine vurgu yaptı. Avn, müzakerelerin dört temel koşul üzerine kurulduğunu belirtti.

Avn, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "hiçbir tarafın güvenlik önlemlerini engellemesine veya istikrarı zayıflatmasına izin verilmeyeceğini" vurgulayarak, "Ülkemizin tarihinin bu aşamasında sivil barışın korunması kırmızı çizgidir" dedi. "Ateşkesin uzatılmasına yönelik müzakerelerin sürdüğünü" belirten Avn ayrıca, Lübnan'daki olağan dışı durumu sona erdirmek için tüm çabayı göstereceklerini kaydetti.

Avn, "müzakerelerin dört temel koşula dayandığını belirterek, bunları İsrail saldırılarının durdurulması, İsrail güçlerinin geri çekilmesi, tutukluların iadesi konusunda anlaşma sağlanması ve Lübnan Ordusu'nun konuşlandırılması" olarak sıraladı.

Öte yandan, Lübnan'ın ABD Büyükelçisi Nada Haddad Maaouad'ın, yarın ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılacak hazırlık toplantısında, ülkesini temsil edeceği bildirildi. Maaouad'ın toplantıda, ateşkesin uzatılmasını gündeme getirmesi ve İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki faaliyetlerini durdurmasını talep etmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
