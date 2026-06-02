Lübnan Başbakanı Selam'dan İsrail ile kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes vurgusu

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ile yapılan ateşkesin kapsamlı ve kalıcı hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Selam, ABD Dışişleri Bakanlığında yapılan İsrail ile Lübnan arasındaki 4. tur doğrudan görüşmelerin başlamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Selam, "Asıl gerekli olan, ateşkesin Lübnan'ın tamamında kalıcı olarak sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Lübnan ve halkı için müzakerelerin en düşük maliyetli seçenek olduğunu vurgulayan Selam, "Tüm çabalar devletin çatısı altında birleştiği ölçüde, (müzakereler yoluyla) işgalin sona erdirilmesine ve güneydeki halkımızın şehirlerine ve köylerine geri dönmesine giden yol daha kısa olacaktır." diye konuştu.

İsrail ve Arap medyasına açıklama yapan yetkililer, Washington'daki Dışişleri Bakanlığında doğrudan görüşmelerin yeni turunun yerel saatle 09.00 civarında başladığını belirtmişti.

Söz konusu görüşmelere, daha önceki turlarda olduğu gibi ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve Bakanlık Yetkilisi Mike Needham, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh ile eski Büyükelçisi ve Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Simon Karam, İsrail'i temsilen ise İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ile İsrail'in Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Yossi Draznin'in ve diğer bazı yetkililerin katıldığı aktarılmıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 Nisan, 23 Nisan ve 14 Mayıs'ta ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993'ten bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmelere, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.