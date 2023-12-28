LÖSEV, Ege Bölgesi'nde tedavi gören çocuklar için 'Dilek Topla Benim İçin' projesini başlattı

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Ege Bölgesi'nde tedavisi devam eden binlerce çocuk için yeni yıl öncesi 'Dilek Topla Benim İçin' projesini başlattı. Proje kapsamında gönüllüler, çocukların dileklerine karşılık bağışlanan hediyeleri paketlemek için bir araya geldi. LÖSEV İzmir Halkla ilişkiler Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne, Bir ünlüyle tanışmak ya da görmediği bir yeri görmek isteyenler olabiliyor. Dileklere üst sınır koymuyoruz. Kanserin tedavisinde moral ve motivasyon en az ilaçlar kadar önemli. Moralini yüksek tuttuğumuz çocukların tedavilerine bu olumlu yansıyor dedi.

LÖSEV, lösemi ve kanser ile mücadele eden minikler için yeni yılda Dilek Topla Benim İçin projesini hayata geçirdi. Vakıf gönüllüleri, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bir araya gelerek yeni yıl öncesi çocukların dilekleri karşılığında bağışlanan hediyeleri paketledi. LÖSEV İzmir Halkla ilişkiler Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne, çocukların yeni yıldan dileklerini kendilerine ilettiğini, gönüllülerin desteğiyle temin ettikleri hediyeleri sahiplerine ulaştıracaklarını kaydetti. Bazı hediye paketlerinin adreslere kargolanacağını, bazılarının ise sosyal hizmet departmanı aracılığıyla tedavisi nedeniyle hastanelerde yatan çocuklar için dağıtılacağını belirten Edirne, Bizler çocuklarımıza yeni yıl dileklerini sorduk. Farklı dileklerle geldiler. Büyük çoğunluğu oyuncak istiyor ama istedikleri oyuncakların da çeşitleri var. Gönüllüler ve destek veren kurumlara bu dilekleri dağıttık. Hastanede yatanların ya da idame döneminde olanların bu taleplerini ilettik. İsme özel dilekleri paylaştırdık. Yaklaşık iki haftadır Ege Bölgesi'nin dört bir yanından bu dilekleri temin edip bize gönderdiler ifadelerini kullandı.

'BİR ÜNLÜYLE TANIŞMAK YA DA BİR YER GÖRMEK İSTEYENLER VAR'

LÖSEV'in aktif gönüllüleri ve hastalığı atlatanların hediyeleri paketlemek için buluştuğunu anlatan Edirne, Ege Bölgesi'nde 5 binin üzerinde kayıtlı kanser hastası bulunduğunu ve hepsine ulaşmak istediklerini ifade etti. LÖSEV'e ulaşan ilginç dileklerin de olduğunu dile getiren Edirne, sözlerini şöyle sürdürdü Bazıları kostüm istiyor. Onlara süper kahraman kostümleri temin ettik. Akülü araba, tablet ya da forma isteyenler var. Bazen sadece hayallerini ulaştıranlar oluyor. Bir ünlüyle tanışmak ya da görmediği bir yeri görmek isteyenler olabiliyor. Dileklere üst sınır koymuyoruz. Kanserin tedavisinde moral ve motivasyon en az ilaçlar kadar önemli. Moralini yüksek tuttuğumuz çocukların tedavilerine bu olumlu yansıyor. LÖSEV olarak 25 yıldır bunun için çalışıyoruz. Bu süreçte bize destek olmak isteyenlere teşekkürlerimizi iletiyoruz.

'HERKES GÖNÜLLÜ OLSUN'

LÖSEV gönüllüsü evli ve iki yetişkin çocuk annesi Esma Kaya (59) gönüllülerin sadece iyileşmiş çocuklarla bir araya gelebildiğini ve onların gözlerindeki enerji ile daha da motive olduklarını söyledi. Kaya, 10 yıldır LÖSEV gönüllüsüyüm. Bilboardlarda gördüğüm 'Bir tuğla da sen koy sloganı' beni çok etkilemişti. Bir sağlık çalışanı olmadığım için ne yapabileceğimi bilmiyordum. Arkadaşlarımla beraber bir şeyler götürerek başladım. Sonrasında bu vakfın daimi üyesi oldum. Şimdi kocaman bir aileyiz dedi. Yıl içinde yılbaşı, ramazan ve kurban bayramları olmak üzere farklı kampanyalar yürüttüklerini anlatan Kaya, Yılboyu et dağıtıyoruz. Hasta çocuklarla gönüllülerin iletişimi yok. Onların ihtiyaçlarını gidermek için destek veriyoruz. Herkes gönüllü olsun. Siz gönlünüzü veriyorsunuz geriye kalan her şey oluyor. dedi.

12 YIL ÖNCE NAKİL OLDU

İzmir'de yaşayan ve 6 yaşındayken lösemi teşhisi konulan Azize Çetin (21), 12 yıl önce Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde ilik nakli olduğunu söyleyip şimdi aynı tedavi sürecinden geçen çocuklar için bir şeyler yapmak istediğini vurguladı. Çetin, Çocuklar için buradayım. Burada olmaktan mutluyum. Bu hastalıkta moral önemli. Hep mutlu olsunlar. Bu geçici bir şey, üzülmesinler diye konuştu.(DHA)