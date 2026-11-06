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Lösemi teşhisi konulan 15 yaşındaki çocuk Samsun'da kemoterapiyle sağlığına kavuştu

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Amasya'dan Samsun Şehir Hastanesi'ne başvuran 15 yaşındaki çocuğa lösemi teşhisi konuldu. Kemoterapinin ardından hastalığı yenen çocuk taburcu edildi, doktoru hastalıksız takip edildiğini söyledi.

Samsun Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi'nde lösemi tedavisi gören 15 yaşındaki Ceren Türker, hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Amasya'dan iki ay önce bacaklarında ve boynunda şişlik ile ağrı şikayetleriyle Samsun Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi'ne başvuran Türker'e "lösemi" teşhisi konuldu.

Hastanede tedavisine başlanan Türker, aldığı kemoterapinin ardından hastalığı yendi.

Hastaneden taburcu edilen Türker, gazetecilere tedavi sürecinin iyi geçtiğini söyledi.

Tedaviye başlandıktan sonra kanındaki değerlerin düşmeye başladığını belirten Türker, "Bu hastalığı yendiğimi ilk duyduğumda çok sevindim. Hastalığa yakalandığımda bacaklarımın ağrısından yürüyemedim. Sonra ağzıma kaşık sokamadım. Şimdi her şeyi yapabiliyorum. Benim gibi tedavi gören hastalar morallerini yüksek tutsunlar." dedi.

Samsun Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zuhal Keskin de hastanın tetkiklerini yaptıklarını ve "akut miyeloid lösemi???????" teşhisi koyduklarını anlattı.

Tedavinin başındayken hastalığın gerilediğini dile getiren Keskin, "Şu anda hastalığı yok. Hastalıksız şekilde takip ediliyor. Bazen 2 hafta, bazen 3 haftada bir kemoterapisini almaya geliyor. Herhangi bir şikayeti kalmadı." diye konuştu.

Keskin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çocukluk çağı kanserleri arasında en sık görülenin lösemi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

" Lösemi, hastalarda kısa sürede ciddi ateş yapar. Günlerce geçmeyen ateş ve bacaklarında ağrı, yürüyememe şikayeti olur. Özellikle küçük çocuklarda dişlerini fırçalarken bile küçük kanamalar değil de daha büyük ve durdurulamayan kanamalara yol açar. Çocukta iştahsızlık, halsizlik olduğu günlerin daha çok olduğunun fark edilmesinin ardından ailelerin bize başvurması gerekir. Tetkiklerle aynı gün içinde tanı koyabiliyoruz zaten. Ondan sonra kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisi başlıyor. Bu, uzun bir süreç tabii ki. Ailelerle yakın akraba gibi oluyoruz.

Çocukluk çağını terk edinceye kadar çocuklarımızın hastalığını takip ediyoruz. Hastalığı bitmiş olsa bile."

Kaynak: AA
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