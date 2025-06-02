Long Beach'te 4. Türk Festivali Coşkuyla Kutlandı

Long Beach'te 4. Türk Festivali Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

California'nın Long Beach kentinde düzenlenen 4. Türk Festivali, yöresel danslar ve kültürel etkinliklerle renklendi. Festivalde Türkiye'yi tanıtan stantlar açıldı ve önemli konuşmalar yapıldı.

LOS ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentine bağlı Long Beach'te 4. Türk Festivali düzenlendi.

Türk-Amerikan Derneğince, ShoreLine Aquatic Park'ta gerçekleştirilen festival, yöresel danslara ve renkli görüntülere sahne oldu.

Festival meydanına kurulan stantlarda Türkiye'yi tanıtan ürünler ve fotoğraflar sergilendi. Fenerbahçe ve Galatasaray stantları, karşı karşıya kuruldu.

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, "Bu sene dördüncüsü düzenlenen Türk Festivali ilk yılı benimle başladı ve bu, benim için bir veda diyebilirim. Bu, benim hayallerimden biriydi ve bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum." dedi.

Long Beach Belediyesi Toplumlarla Temas Müdürü Jeff Williams, Belediye Başkanı'nın mesajını okudu.

Belediye Başkanı, mesajında "Sevgili dostlar, dördüncü California Türk Festivali'ne katılan herkese en içten dileklerimi iletmek istiyorum. Bu yıl size katılamıyorum, lütfen bilin ki ruhen oradayım, hepinizle birlikte Türkiye'nin zengin geleneklerini ve canlı kültürünü kutluyorum. Türk kültürünün büyüleyici gelenekleri, tarihi ve etkileri var. Doğu ve Batı'nın kesiştiği noktadan, Avrupa, Asya ve Orta Doğu mirasından doğrudan geçen eşsiz bir şey. Bu, Long Beach şehri için gerçekten özel bir zaman çünkü önümüzdeki birkaç yıl içinde dünyayı ağırlayacağız, biliyorsunuz. Olimpiyatlara ev sahipliği yapıyoruz. 2026 Dünya Kupası maçları yine burada olacak. Long Beach'te çok fazla Türk etkisi var." ifadelerini kullandı.

California Eyalet Senatörü Melissa Hurtado da festivalde bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, "Çok başarılı bu Türk Festivali için tebrikler. California-Türk ilişkileri, ticaret, kültürel değişim söz konusu olduğunda çok uzun zamandır devam ediyor ve bundan sonra daha güçlü bir dostluk ve ilişkiye sahip olmaya devam edeceğimizi biliyoruz. California eyaletine verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ederim. Yüksek hızlı trenimizi inşa etmemizde çalışan birçok Amerikalı Türk ile tanıştım ve California eyaletimizin ilacı oluyorlar, çok ilgililer ve öğrencilerimize eğitim veriyorlar. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. California eyaletine çok şey sağladınız, bunun için size teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Tayfun Coşkun - Güncel
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
İzmir'de krizi tırmandıracak sözler! Belediye başkanı, grev yapan işçileri böyle azarladı

Belediye başkanı, parmak sallayarak grev yapan işçileri böyle azarladı
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor

Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük

Rusya'nın kalbine yapılan saldırılarda hasarın boyutu çok büyük
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

Matematik mühendisi evine gelen arkadaşını ekmek bıçağıyla öldürdü
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.