Terör örgütü YPG yandaşları Londra'da vatandaşlara saldırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, YPG terör örgütü yandaşları, yürüyüş sırasında bazı vatandaşlara fiziki ve sözlü saldırılarda bulundu. Olay, Trafalgar Meydanı'nda başlayan eylem sonrası Downing Sokağı'na yürünmesi sırasında yaşandı.

Terör örgütü YPG yandaşları, Şam yönetimi ile terör örgütü arasında varılan anlaşma kapsamında Suriye ordusunun ilerleyişini sürdürmesi üzerine örgütün Avrupa genelinde yaptığı çağrının ardından Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda toplandı.

Buradaki eylemin ardından terör örgütü yandaşları, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nın girişine doğru yürüyüşe geçti.

Bu sırada bir grup terör örgütü yandaşı, bazı vatandaşlara saldırdı. Terör örgütü yandaşları, iki kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunurken tarafları polis ayırdı.

Terör örgütü YPG yandaşlarının eylemi, Downing Sokağı girişinde sloganların atılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
