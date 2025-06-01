Londra'da Türk Mutfağı Haftası ve Dünya Kahvaltı Günü Etkinliği

Londra'da Türk Mutfağı Haftası ve Dünya Kahvaltı Günü Etkinliği
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği tarafından düzenlenen kahvaltı davetinde Türk mutfağı ve kahvaltı kültürü vurgulandı. Etkinliğe yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Türk Mutfağı Haftası" ve "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri kapsamında kahvaltı daveti verildi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş'ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen davete, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

Davette, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi ve İngiltere Parlamentosu Lordlar Kamarası üyesi Jo Johnson da yer aldı.

"Kahvaltı kültürümüzle gurur duyuyoruz"

Büyükelçi Ertaş, davette yaptığı konuşmada, kahvaltının Türk toplumunda çok önemli bir yere sahip olduğunu ve Türk toplumunun kahvaltı kültürüyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Ertaş, Türk kahvaltısının, aile ve arkadaşların saatlerce bir araya gelerek sevinçlerini ve sorunlarını paylaştıkları, bir tür sosyal terapi işlevi gören etkinlik olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Ertaş ayrıca, Türk kahvesi ve çayının, Türk kültürünün merkezinde önemli rol oynadığının altını çizdi.

Etkinlikte konuşan ödüllü şef ve yazar Özlem Warren da kahvaltı kültürünün, Türk halkı için önemine işaret ederek, Türkiye'de kahvaltının sade bir yemekten çok daha fazla öneme sahip olduğunu belirtti.

Warren, "Kahvaltı, ailelerin özellikle hafta sonları bir araya gelerek acele etmeden hep birlikte güzel vakit geçirdiği bir etkinlik." diye konuştu.

Ödüllü yazar Warren, konuşmasının sonunda etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından Türk kahvaltısından lezzetler davetlilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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