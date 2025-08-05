Londra'da Filistin'e Destek Gösterisi Yasaklandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da cumartesi günü yapılması planlanan Filistin'e destek gösterisine ilişkin açıklama yapan polis, yasaklı örgüt olarak ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek verecek kişilerin "kitlesel şekilde gözaltına alınabileceği" uyarısında bulundu.

Londra Metropolitan Polis Sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada, "Cumartesi günü yapılması planlanan protestonun organizatörlerinin yüzlerce kişiyi protestoya katılmaya teşvik ettiğini biliyoruz. Gösteride yasaklı gruba destek gösteren herkesin gözaltına alınabilir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, cumartesi günü yapılması planlanan eylemin organizatörlerinin, polis ve adalet sistemi üzerinde baskı kurmayı amaçlayarak yüzlerce kişiyi protestoya katılmaya teşvik ettiği iddia edildi.

Palestine Action'a ilişkin destek eylemleri düzenleyen "Defend Our Juries" adlı grup ise yaptığı açıklamada polisin iddialarını reddederek "Barışçıl ve özgür şekilde protesto etmemize izin verilirse bu kimseye zarar vermez." ifadesini kullandı.

Yüzlerce Yahudi entelektüel, Başbakan'dan yasağın kaldırılmasını talep etti

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper da Sky News kanalında yaptığı açıklamada, Palestine Action grubu hakkında alınan yasaklama kararını savunarak şunları söyledi:

"Bu karar kapsamlı güvenlik değerlendirmelerine dayanıyor. Grup, geçmişte kişilere yönelik şiddet içeren eylemlerde bulundu ve ulusal güvenliği hedef alan planlamalara dair rahatsız edici bilgiler var. Bu bilgiler ciddiyetle ele alınmalı."

Bakan Cooper ayrıca, protestoya katılacak bazı kişilerin grubun niteliğinden tam olarak haberdar olmayabileceğini belirterek "Bu mesele Filistin ya da Filistin'e destekle ilgili değil. Bu, şiddet geçmişi olan belirli ve dar bir grupla ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, aralarında yönetmen Mike Leigh ve yazar Michael Rosen'ın da bulunduğu 300 Yahudi entelektüel, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a hitaben kaleme aldıkları mektupta, grubun yasaklanması kararının "yasa dışı ve etik dışı" olduğunu ifade ederek yasağın kaldırılmasını istedi.

Palestine Action, İngiliz askeri uçaklarına yönelik eylem sonrası yasaklı örgüt ilan edilmişti

Palestine Action, 2020'de kurulsa da 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze saldırılarının ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmaya başladı.

Özellikle İsrail ile iş yapan şirketlerin fabrika ve binalarında çalışmaları ve üretimi durduran eylemler yapan grup, geçen sene İsrail savunma şirketi Elbit Systems'ın Bristol'daki fabrikasındaki eylemiyle buradaki dron üretimini aksatmıştı.

Thales adlı savunma sanayisi firmasının denizaltı parçaları ürettiği Glasgow'daki fabrikada yapılan eylemde ise İngiliz hükümetinin açıklamasına göre 1 milyon sterlinlik zarar oluşmuştu.

Palestine Action'ın terör örgütü ilan edilmesi yolunda ilk adım ise 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atılmıştı.

Grup üyeleri, o sabah hava üssüne girerek iki İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Eylem yerine Filistin bayrağı bırakan aktivistler, iki uçağın Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Cooper, bu eylem üzerine Palestine Action'ı, Avrupa'da faaliyetlerde bulunan iki aşırı sağcı, ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 2 Temmuz'da, üst kanat Lordlar Kamarası'nda ise 3 Temmuz'da onaylanmıştı.

Palestine Action, yürütmenin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme 4 Temmuz'da başvuruyu reddetmişti.

Grup, 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınmış ve yasağın yürürlüğü girmesiyle gruba üyelik veya destek beyanlarının 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önünü açılmıştı. Ayrıca, grubun adını taşıyan tişört ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği bildirilmişti.

Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren 100'den fazla kişi gözaltına alındı.