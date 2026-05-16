Evlerinin garajını berber dükkanına çeviren lise öğrencisi geleceğe hazırlanıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Berkay Bileke, evlerinin garajını berber dükkanına çevirerek okuldan arta kalan zamanlarda ileride yapmak istediği mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Yahya Kaptan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Bileke, hayalini kurduğu motosikleti alabilmek için yaz tatillerinde kuaför salonlarında çıraklık yaptı.

Bu süreçte mesleğe ilgisi artan genç, babasının tavsiyesiyle aile apartmanlarının garajını berber dükkanına çevirdi.

Tek berber koltuğu bulunan dükkanda mahalledeki arkadaşlarının saçını keserek kendini geliştiren Bileke, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Kısa sürede ilgi gören paylaşımlar, Türkiye'nin tanınan kuaförlerinden Kadir Alkan'ın da dikkatini çekti.

Alkan, iletişime geçtiği Bileke'ye destek vererek garajdaki alanın daha profesyonel hale getirilmesine katkı sundu. Berber dükkanı düzenlemeler yapılarak modern ekipmanlarla donatıldı.

Bileke, okuldan arta kalan zamanlarda arkadaşlarını ve mahalle sakinlerini tıraş ederek tecrübe kazanıyor.

Geçen ay vergi levhasını alan Bileke, uğraşını mesleğe dönüştürmek istiyor.

"Dükkana gelenler sayesinde mesleği daha hızlı öğreniyorum"

Berkay Bileke, AA muhabirine, berberliğe bir arkadaşının tavsiyesiyle başladığını, yaz boyunca çıraklık yaptığını belirterek işini çok sevdiğini söyledi.

Okul çıkışlarında arkadaşlarını tıraş etmeye başladığını anlatan Bileke, "Kuaför salonunu açtığımız garajda, önceden aracımız vardı. Onu satınca garaj boşaldı. Babamın tavsiyesiyle burada arkadaşlarımı tıraş etmeye başladım." dedi.

Bileke, arkadaşlarını tıraş ettiği anları sosyal medya hesaplarından paylaşmasının ardından destek görmeye başladığını dile getirerek "Bir gün okuldan çıktıktan sonra Kadir Alkan'ın bana destek vereceğini öğrendim. Çok mutlu oldum. Daha sonra buraya gelerek yapacaklarını anlattı." diye konuştu.

Garajı berber dükkanına dönüştürme sürecinin yaklaşık 2 ay sürdüğünden bahseden Bileke, dükkana gelenler sayesinde mesleği daha hızlı öğrendiğini kaydetti.

Berkay Bileke, sosyal medyadaki paylaşımları sayesinde iş yerinin daha şık hale geldiğini belirterek "İlk zamanlarda daha az kişi geliyordu, şimdi daha fazla kişi geliyor. Halen hayalim motosiklet almak. Ehliyet almama daha var ama bu süreçte ailemin de desteğiyle hem motosikletimi hem ehliyetimi alacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Garajın modern berber dükkanına dönüşeceğinin aklına gelmediğini dile getiren Bileke, bu süreçte kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Berkay Bileke, yoldan geçenlerin berber dükkanını görünce şaşırdığını belirterek "Onların şaşırdığı kadar ben de şaşırıyorum. Burada böyle modern bir yerin olması beni mutlu ediyor. İşimi seviyorum ve devam etmek istiyorum. Şu anda okulda dil bölümünde okuyorum, amacım yurt dışına giderek mesleğimi orada da geliştirmek." diye konuştu.