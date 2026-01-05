Haberler

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından Cumhuriyetçi Senatör'den Küba için "Günleri sayılı" mesajı

Güncelleme:
ABD'li Senatör Lindsey Graham, Venezuela'ya askeri müdahalenin ardından Küba için de, 'Günleri sayılı.' ifadelerini kullandı ve Küba'nın komünist rejimini eleştirdi.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ülkesinin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından Küba için de "Günleri sayılı." mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile seyahat eden Graham, uçaktaki gazetecilere ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Graham, "Küba için beklemeniz yeterli. Küba, rahip ve rahibeleri öldüren komünist bir diktatörlük." ifadelerini kullandı.

Küba'nın kendi halkını "kurban verdiğini" savunan Graham, "(Küba'nın) Günleri sayılı. Bir gün uyanacağız ki bunun 2026'da olmasını umuyorum, arka bahçemizde ABD'lileri öldüren terörist ve diktatörler değil ABD ile çalışan müttefiklerimiz olacak." yorumunda bulundu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
