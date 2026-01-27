Haberler

ABD'li Senatör Lindsey Graham:  "Kürtleri Yüzüstü Bırakmak Bingazi'nin Milyon Katı Olur"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Başkan Trump'a Libya'daki Bingazi olayını hatırlatarak, İran halkı ve Kürtlere destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

( ANKARA ) - ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Libya'da ABD Büyükelçisi ve üç diplomatın öldürüldüğü olayı hatırlatarak, "Bana göre İran halkını ve cesur Kürtleri yüzüstü bırakmak, Bingazi'nin milyon katı olur" dedi.

Graham, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika kararlarına ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin 2012 yılında Libya'nın Bingazi kentindeki diplomatik misyonuna yönelik saldırıyı hatırlatan Graham, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump ve ekibinin, bu tehlikeli dönemde Amerika'yı güvende tutmak için doğru kararları alması adına dua ediyorum.

Tarih bize, doğru kararın Amerika'nın yanında duran ve ortak davamız için fedakarlık yapanların yanında durmak olduğunu söylüyor. Tarih aynı zamanda kötülükle uzlaşmanın mümkün olmadığını, onun yenilmesi gerektiğini de gösteriyor.

Bingazi'de kendi insanlarımızı yüzüstü bıraktığımızda mideme saplanan o rahatsızlık hissini hala hatırlıyorum. Bunu, ölünceye kadar Hillary Clinton'ın hanesine yazacağım.

'Bizim insanlarımız' kavramı, baskı karşısında Amerika'nın dostu olabilecekleri de kapsamalıdır: İran'daki protestocuları ve cesur Kürtleri.

Bunlar zor kararlar. Ancak bana göre İran halkını ve cesur Kürtleri yüzüstü bırakmak, Bingazi'nin milyon katı olur.

Amerika'yı korumada olağanüstü bir iş çıkaran Başkan Trump'ın doğru kararı vereceğinden eminim. Tanrı, Başkan Trump'ı ve onun emri altındaki herkesi korusun."

Kaynak: ANKA / Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi