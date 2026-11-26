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Gazze'deki sağlık sisteminin çöküşünü ve hastanelerde yaşananları konu alan "Life Support" belgeselinin yönetmeni Daniele Rugo, yapımcısı William Parry ve yürütücü yapımcısı Farah Nabulsi, 2026 Doha Film Festivali'ne katıldı.

Filmin Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) prömiyeri dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında sinemaseverlerle buluşan ekip, Gazze'de iki yıl boyunca devam eden çatışmalar sırasında sağlık sisteminde yaşananları belgelemek için yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Belgesel, uluslararası doktorların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerin yanı sıra Gazze'deki kameramanlar Mahmud Ebu Hamda ve Süleyman Heccy'nin çekimlerinden oluşturuldu.

Filmde plastik cerrah Victoria Rose, gastrointestinal cerrah Nick Maynard ve çocuk yoğun bakım doktoru Tanya Haj Hassan'ın, Filistinli meslektaşlarıyla birlikte bombardıman sonucu zarar gören hastanelerde, tıbbi malzeme eksikliği, açlık ve yoğun hasta akışı altında sürdürdükleri çalışmalar ele alınıyor.

Yaşananlar cep telefonuyla belgelendi

Yönetmen Daniele Rugo, filme ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, filmdeki görüntülerin doktorların sahada bizzat tanık oldukları olayları cep telefonlarıyla kaydetmesiyle elde edildiğini belirtti.

Belgeselle ana akım medyadaki anlatıma alternatif bir bakış sunmayı ve sahadaki tanıklıkları izleyiciyle buluşturmayı amaçladıklarını aktaran Rugo, şöyle konuştu:

"Filmde gördüğünüz her şey, doktorların kendi gözleriyle gördüğü ve cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerden oluşuyor. Yanıltıcı olduğunu düşündüğümüz ana akım medya anlatısına karşı alternatif bir ses ve ilk elden tanıklıklar sunmak istedik. Bunu yaparken sahadaki gerçekliği bütün açıklığıyla göstermekle izleyicileri yalnızca acı görüntülerini izleyen kişiler konumuna düşürmemek arasında denge kurmaya çalıştık. Filmler, haber döngüsünün çok daha ötesine geçebilir, yaşananları belgeleyip açıklayabilir ve önümüze sunulan başlıkların ötesinde düşünmemize imkan tanıyabilir."

Filistinli doktorlar yorgunluk, yetersiz beslenme ve kişisel kayıplara rağmen görevini sürdürüyor

Yapımcı William Parry de sağlık sisteminin bir toplumun yaşamını sürdürebilmesi açısından temel öneme sahip olduğunu vurguladı.

Uluslararası doktorların Filistinli meslektaşlarına destek olmak amacıyla bölgede bulunduğunu belirten Parry, Filistinli sağlık çalışanlarının yorgunluk, yetersiz beslenme ve kişisel kayıplara rağmen görevlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Parry, belgeselin temel amaçlarından birinin savunuculuk faaliyetlerine katkı sunmak ve hakim anlatıya alternatif oluşturmak olduğunu kaydederek, filmin İngiltere, İrlanda ve Avustralya'daki izleyicilerden aldığı geri dönüşlerin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Yürütücü yapımcı Farah Nabulsi ise belgeselin dünya genelindeki sinema izleyicileriyle buluşmasının yanı sıra yaşananlara ilişkin tanıklıkları kayıt altına alma işlevi taşıdığına işaret etti.

Filmin uluslararası hukuk açısından da önem taşıyabileceğini kaydeden Nabulsi, yapımın mahkemelerde kullanılabilecek tanıklık ve kanıt niteliğinde bir kayıt oluşturabileceğini aktardı.

Kaynak: AA