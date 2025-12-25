Haberler

Libya, düşen uçak soruşturmasıyla ilgili Türkiye'ye sivil havacılık uzman heyeti gönderdi

Güncelleme:
Libya Ulaştırma Bakanlığı, Ankara'da düşen askeri heyeti taşıyan uçakla ilgili soruşturmayı takip etmek için Türkiye'ye sivil havacılık uzmanlarından oluşan bir heyet yolladı. Heyet, olayla ilgili bilgi toplayacak ve rapor sunacak.

Libya uçağın düşmesinin hemen ardından konunun takibi için Türkiye'ye bir heyet göndermişti.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
