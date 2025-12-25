Libya, düşen uçak soruşturmasıyla ilgili Türkiye'ye sivil havacılık uzman heyeti gönderdi

Libya Ulaştırma Bakanlığı, Ankara'da düşen Libya askeri heyetini taşıyan uçakla ilgili soruşturmadaki son gelişmeleri takip etmek üzere Türkiye'ye sivil havacılık uzmanlarından oluşan bir heyet yolladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan açıklamada, Ulaştırma Bakanlığının, uçağın düşmesiyle ilgili soruşturmanın takibi ve olayın koşullarıyla ilgili bilgi toplamak üzere oluşturduğu uzman heyeti Türkiye'ye gönderdiği belirtildi.

Heyetin elde ettiği ayrıntılı raporu ilgili Libya makamlarına sunacağı aktarıldı.

Libya uçağın düşmesinin hemen ardından konunun takibi için Türkiye'ye bir heyet göndermişti.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.