Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Kapalı Çarşı esnafıyla bir araya geldi. Tecrübeli isim transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“2 TANE SANTRFOR ALACAĞIZ”

Aziz Yıldırım, yeni sezon planlamasında önceliğin golcü transferi olduğunu söyledi. Yıldırım, “2 tane santrfor alacağız. 2 santrforun da isimleri belli. Onların kendileriyle, kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINA GİDİYOR

Transfer görüşmeleri için yurt dışına çıkacağını açıklayan Aziz Yıldırım, oyuncu menajerleriyle yüz yüze görüşeceğini belirtti. Yıldırım, “Hatta ben yurt dışına gidiyorum. Menajerleri benimle buluşacaklar ve onlarla son konuşmaları yapacağız” dedi.

“SEÇİMDEN ÖNCE AÇIKLAYABİLİRİZ”

Fenerbahçe Başkan Adayı, transferlerin seçim öncesi duyurulabileceğinin sinyalini verdi. Aziz Yıldırım, “İnşallah seçimden önce açıklarız” sözlerini kullandı.

“YILDIZ DEĞİL, TAKIM KURACAĞIZ”

Transfer politikasına da değinen Yıldırım, sadece yıldız isimlere odaklanmayacaklarını söyledi. “Çok yıldız oyuncu getirdik ama tek başına bir şey yapmıyor. Takım yapacağız” ifadelerini kullanan Yıldırım, dengeli bir kadro kurmak istediklerini belirtti.

5-6 TRANSFER PLANLANIYOR

Sarı-lacivertlilerin toplam transfer planını da açıklayan Aziz Yıldırım, “En fazla 5-6 transfer yapacağız” dedi. Takımdan ayrılacak oyuncuların durumuna göre yeni isimlerin de gündeme gelebileceğini söyledi.

HEDEF 20 HAZİRAN

Aziz Yıldırım, transfer sürecini sezon başlangıcına kadar tamamlamak istediklerini belirtti. Tecrübeli isim, “İlk hedef 20 Haziran sezon başlangıcına kadar bütün bunları çözmek” ifadelerini kullandı.