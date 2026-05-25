Haberler

Davutoğlu'ndan "Bilgi Üniversitesi" Açıklaması: "Kurumları Süreksizliğe Mahkûm Eden Bir Devlet Kendi Bekasını Tehdit Eder"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması ve 48 saat içinde kararın geri çekilmesini eleştirerek, bu durumun devlete ve sisteme güven açısından ürkütücü olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili verilen kapatma kararının geri çekilmesine ilişkin özellikle karar alma sürecindeki tutarsızlığa dikkati çekerek, 48 saat içerisinde birbirine tamamen zıt iki karar alınmasının devlet ve sistem açısından ciddi bir güven sorunu oluşturduğunu vurguladı.

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul Bilgi Üniversitesi ile kapatma kararının geri çekilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üniversiteyle ilgili yanlış karardan dönülmüş olmasının doğru olduğunu ifade ederek, süreç boyunca büyük bir stres yaşayan öğrencilere, velilere ve akademisyenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Davutoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Bilgi Üniversitesi ile ilgili alınan son derece yanlış karardan dönülmüş olması doğru olmuştur. Final sınavları öncesi büyük bir stres yaşamış olan öğrencilerimize, velilerimize ve değerli meslektaşlarım akademisyenlerimize geçmiş olsun diyorum. Ancak 48 saat içinde birbirine taban tabana zıt iki çelişkili kararın alınmış olması devlete ve sisteme güven açısından son derece ürkütücüdür."

Devlet öngörülebilir bir hukuk düzeninin teminatı, sistem ise bu düzenin işleyiş mekanizmasıdır. Kurumların bir gecede hiçbir gerekçe sunulmadan bir kararla kapatılıp, 48 saat sonra bir başka kararla yine hiçbir açıklama yapılmadan tekrar açılması toplumda belirsizlikten kaynaklanan bir kaos iklimini hakim kılar. Devlet kurumsal süreklilik ile yaşar. Kurumları süreksizliğe mahküm eden bir devlet kendi bekasını tehdit eder."

Kaynak: ANKA
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya'da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti

Genç sevgililerin araçta başlayan tartışması hastanede bitti
Demir çubuk yüklü kamyon devrildi, 15 kişi feci şekilde can verdi

Demir çubuk yüklü kamyon faciası! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Cam silerken 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Cam silerken canından oldu
Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Geceyi kana bulayan kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Çin'de kırmızı alarm! Sel riski nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

Ülkede kırmızı alarm verildi! Yüzlerce kişi tahliye ediliyor
CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi

CHP'li başkan harekete geçti! Kılıçdaroğlu için kesin ihraç talebi
Söz kesildi! Beşiktaş'ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba

Söz kesildi! Süper Lig devinin ilk sürpriz transferi Real Madrid'den