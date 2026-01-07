Haberler

Ankara'da Düşen Libya Uçağı... Bakan Uraloğlu: "Kara Kutu ve Ses Kayıt Cihazı İngiltere'de İncelenecek"

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, düşen Libya uçağının kara kutusu ve ses kayıt cihazının hasar gördüğünü ve her ikisinin de İngiltere'de inceleneceğini duyurdu.

(TBMM) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'da düşen Libya uçağının kara kutu ve ses kayıt cihazının hasar gördüğünü belirterek, her ikisinin de İngiltere'de inceleneceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin, Libya uçağının düşmesine ilişkin soruşturmaya yönelik sorusunu yanıtladı. Uraloğlu, şunları söyledi:

