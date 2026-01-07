Ankara'da Düşen Libya Uçağı... Bakan Uraloğlu: "Kara Kutu ve Ses Kayıt Cihazı İngiltere'de İncelenecek"

"Libya uçağının düşmüş olması gerçekten hepimizi üzmüştür. Süreci çok yakından takip ettik. Oradaki kara kutu ve ses kayıt cihazlarının her ikisi de hasar görmüştür. Dünyada bunu çözebilen dört ülke bulunmaktadır. Bu dört ülkeden birine, arkadaşlarımızın, Libya tarafının ve uçağın üreticisi olan ülke tarafının refakatiyle İngiltere'de bu işlemin yapılmasına ilişkin arkadaşlarımız bir karar almıştır.

Elbette bu süreci Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız yürütmektedir. Bir karar alınmış ve bu yöntemle devam edilecektir. Tabii ki bu biraz zaman alacak bir işlemdir. Bu günlerde heyetimizi görevlendirdik. Heyetimiz, bugünlerde İngiltere'ye gidecek ve bahsettiğim tüm taraflarla birlikte süreci yakından takip edecektir."

Abdulkadir Uraloğlu, aynı yöndeki sorular üzerine kara kutu ve ses kayıt cihazının İngiltere'de inceleneceğini bildirdi.