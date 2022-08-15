Libya'nın başkenti Trablus'taki tek Türk berber, çatışma dönemlerinde bile ülkeyi terk etmedi

Yaklaşık 45 yıllık berber Turhan Aslan, son 4 senedir mesleğini Libya'nın başkenti Trablus'un en işlek caddelerinden birinde sürdürüyor.

Trablus'taki tek Türk berber Aslan, Şehitler Meydanı'na çıkan Ömer Muhtar Caddesi'ndeki iş yerinde her gün Libyalı, Türk ve diğer milletlerden onlarca müşterisini ağırlıyor.

AA muhabirine konuşan Aslan, 1978'den bu yana Türkiye dışında Suudi Arabistan, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde berberlik yaptığını söyledi.

Libya'ya 4 yıl önce geldiğini aktaran Aslan, önce epey zorlukla karşılaştığını, sonradan Libya'daki hayat şartlarına alıştıklarını ve burada ailece yaşayarak çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Çatışma dönemlerinde de kenti terk etmedi

Aslan, başkent Trablus'a roketlerin düştüğü 2020 yılında da burada bulunduğunu vurguladı.

Çatışma dönemlerinde Türkiye'ye dönmesi için Trablus'taki konsolosluktan defalarca arandığını, buna rağmen ekmek teknesini bırakmadığını dile getiren Aslan, şunları söyledi:

"Dört yıldır Trablus'tayım, şu anda Trablus'taki tek Türk berber benim. Burada savaşı gördüm, bombalar nedeniyle dışarı çıkamıyorduk. Öyle zamanlar oldu ki, bir aydan fazla sular kesildi, bazen elektriklerin günde 18-20 saat kesildiği oldu. Bütün bu sıkıntılara rağmen dönmedim. Sonraki süreçte eşim ve oğlumu da Libya'ya getirdim. Şu an çok şükür daha rahat bir ortam var."

Hukuk fakültesindeki eğitimini dondurarak babasına yardıma geldi

Turhan Aslan'ın Türkiye'de hukuk fakültesinde okuyan oğlu İlker, eğitimine bir süre ara vererek Libya'ya gelmiş.

Babasına çıraklık yapan İlker Aslan, "Babamın yanına gelip yardım etmek, onunla birlikte çalışarak eğitim masraflarıma katkıda bulunmak istedim. İki yıldır buradayım. Üniversiteyi dondurdum, inşallah bir gün devam ederim. Bazı şeyler sıkıntılı olsa da hayat burada güzel geçiyor, burada mutluyum." dedi.

Arapça bilmeden Libya'ya geldiği için başlarda sıkıntı çektiğini söyleyen genç berber, zamanla dil sorununu çözdüğünü, Arapçasını daha da geliştireceğini ifade etti.

Müşteriler Trablus'ta Türk berberin olmasından memnun

Kent merkezine yakın mesafede yer alan berber salonunun girişindeki tabelada Libya bayrağının yanında Türk bayrağı da bulunuyor.

Burada doğup büyüyen, Libya ve Türkiye vatandaşı Murat Gündüz, Trablus'ta bir Türk berberinin bulunmasından memnun.

Libya'da çok sayıda Türk olduğunu belirten Gündüz, "Türkiye'den bir berberin buraya gelip sanatını Libya'da icra etmesi çok iyi. Kendilerinden gayet memnunuz, elleri dert görmesin." ifadelerini kullandı.

Berber dükkanının Libyalı müşterilerinden Salim Halbus de Turhan ustanın gayet mahir, ellerinin de hafif olduğunu söyledi.

Halbus, "Salona gelmeden önce burasının bir Türk berberi olduğunu dahi bilmiyordum. İlk kez geliyorum ve gayet memnun bir şekilde ayrılıyorum." dedi.