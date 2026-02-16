Haberler

Ankara'da düşen uçak ile ilgili Libyalı savcılarla toplantı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya Genelkurmay Başkanı'nın uçak kazasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada Libya Başsavcılığı'ndan savcılarla toplantı yapıldı. Kazaya dair kaza kırım raporu henüz dosyaya sunulmadı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya Genel Kurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın Haymana'da düşmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Libya Başsavcılığı'nda görevli 1 savcı ve 2 savcı yardımcısı ile toplantı yapılarak karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulduğunu, kaza kırım raporunun henüz dosyaya sunulmadığını açıkladı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan Falcon 50 tipi jet, geçen 23 Aralık'ta Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düştü. Pilotun, hava kontrol merkezine genel elektrik arızası bildirimi yapıp, acil iniş talebinde bulunmasının ardından düşen uçakta Orgeneral Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve 3 mürettebat hayatını kaybetti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; Libya Başsavcılığında yürütülen soruşturmada görevli 1 savcı ve 2 savcı yardımcısı ile toplantı yapılarak uluslararası antlaşmalar ve ikili ilişkiler çerçevesinde bilgi paylaşımı yapılmış, karşılıklı olarak soruşturmalarda gelinen aşamalar değerlendirilmiştir. Kaza kırım raporu soruşturma dosyasına henüz sunulmamış olup soruşturma işlemlerine çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı

17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir

Yarın Galatasaray tarihine geçebilir
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar