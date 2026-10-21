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Libya Devlet Yüksek Konseyi Türkiye-Libya deniz yetki muhtırası onayından memnun oldu

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Libya Devlet Yüksek Konseyi, Temsilciler Meclisinin 2019'da imzalanan Türkiye-Libya deniz yetki mutabakat muhtırasını onaylamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı. Konsey, onayın Libya'nın denizlerdeki haklarının korunması açısından olumlu olduğunu belirtti.

Libya Temsilciler Meclisinin üst kanadı Devlet Yüksek Konseyi, Meclisin Türkiye ve Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Devlet Yüksek Konseyinden yapılan açıklamada, Temsilciler Meclisinin söz konusu muhtırayı onayının, Libya'nın denizlerdeki egemenlik haklarının ve ulusal çıkarlarının korunması açısından olumlu bir adım olduğu belirtildi.

Devlet Yüksek Konseyinin, "Libya'nın denizlerdeki haklarının korunması ve ulusal çıkarlarının güvence altına alınmasına" verdiği önem nedeniyle Türkiye-Libya deniz yetki mutabakat muhtırasını desteklediği aktarıldı.

Konseyin Temsilciler Meclisinin adımını takdir ettiği ve memnuniyetle karşıladığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devlet Yüksek Konseyi, Libya'nın denizlerdeki haklarının güvence altına alınması ve Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı çıkarlar ve saygı temelinde ikili iş birliği fırsatlarının güçlendirilmesini sağlamak amacıyla ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasının ve yetkili kurumlar arasındaki koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurgulamaktadır."

Libya Temsilciler Meclisi dün, Türk ve Libya hükümetleri arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamıştı.

Kaynak: AA
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