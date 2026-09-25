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Libya'da sel nedeniyle 6 kent için Dibeybe'den müdahale talimatı verildi

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Libya'nın batısındaki 6 kentte şiddetli yağışlar sele neden oldu. Kızılay, Vizde, Nisme ve Tininay'ın zor bir gece geçirdiğini belirtirken Başbakan Dibeybe etkilenen bölgelerde güvenlik, sağlık ve barınma hizmetleri için talimat verdi.

Libya'da şiddetli yağışlar ülkenin batısındaki Vizde, Nisme, Şakika, Kuryat, Derac ve Tininay kentlerinde sele neden oldu.

Libya Kızılayından yapılan açıklamada, Vizde, Nisme ve Tininay kentlerinin şiddetli yağmurların oluşturduğu sel nedeniyle zor bir gece geçirdiği belirtildi.

Kızılay ekiplerinin şiddetli yağışların yaşandığı Terhune ve Beni Velid kentlerini bağlayan otoyolda araçları ile mahsur kalanlara güvenlik güçleri ile koordineli olarak destek olduğu kaydedildi.

Ülkenin orta kesimindeki Veddan, Sukne ve Hun kentlerindeki vatandaşların zorunlu durumlar dışında evlerinden çıkmamaları ve su birikintileri ile vadilerden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

Sel nedeniyle can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mizde, Nisme, Şakika, Kuryat ve Derac kentlerinde sel sularının bazı mahalle ve evleri bastığını takip ettiklerini belirtti.

Dibeybe açıklamasında, ilgili makamlara, tüm kapasitelerini seferber etmeleri, selden etkilenen bölgelerdeki saha ekiplerini belediyelerle koordinasyon içinde güçlendirmeleri talimatı verdiğini aktardı.

Konunun takibi için ilgili belediye ve yetkililerle sürekli irtibat halinde olduğunu vurgulayan Dibeybe, "İlgili makamlara selden etkilenen bölgelerdeki insanların güvenliğinin sağlanması, ambulans, sağlık ve barınma hizmetleri sunulması talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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