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Libya'da elektrik krizi: Başbakan Dibeybe elektrik şirketinin yönetim kurulunu değiştirdi

Libya'da elektrik krizi: Başbakan Dibeybe elektrik şirketinin yönetim kurulunu değiştirdi
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Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, ülkedeki ciddi elektrik kesintileri nedeniyle Libya Genel Elektrik Şirketi'nin yönetim kurulunu görevden alarak Beşir el-Maraaş başkanlığında yeni bir yönetim kurulu atadı. Yeni kurulun, elektrik şebekesini istikrara kavuşturma, üretim ve dağıtım verimliliğini artırma ile bakım çalışmalarını hızlandırma konularına odaklanması bekleniyor.

TRABLUS, 18 Ağustos (Xinhua) -- Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, ülkede yaşanan ciddi elektrik kesintileri ve kısıtlamaları nedeniyle devlete ait Libya Genel Elektrik Şirketi'nin yönetim kurulunu pazartesi günü görevden alarak yerine yeni bir yönetim kurulu atadı.

Libya El-Ahrar televizyonunun bildirdiğine göre, Beşir el-Maraaş başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, şirketin genel kurulunun 2026'daki ilk olağan toplantısında onaylanan bir kararla görevi devraldı.

Ülkede elektrik şebekesinin kısmi ya da tamamen çökmesi nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor.

Yeni yönetim kurulunun şebekenin istikrara kavuşturulması, elektrik üretimi, iletim ve dağıtım sistemlerinin verimliliğinin artırılması, bakım çalışmalarının hızlandırılması ve ülkenin elektrik sektörünü geliştirecek projelerin hayata geçirilmesi gibi konulara odaklanması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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