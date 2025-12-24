Haberler

Libya askeri heyetini taşıyan jetin karakutusu bulundu

Libya askeri heyetini taşıyan jetin karakutusu bulundu
Güncelleme:
BAKAN GÜLER'DEN LİBYALI ŞEHİTLERİN AİLELERİNE TAZİYE ZİYARETİMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uçak kazasında şehit olan Libya askeri heyetinin yakınlarına Ankara'da bulundukları otelde taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uçak kazasında şehit olan Libya askeri heyetinin yakınlarına Ankara'da bulundukları otelde taziye ziyaretinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düşen uçakta bulunan Libya askeri heyetinin naaşlarını almak üzere Libyalı askeri yetkililer ve şehitlerimizin aileleri Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Libya'dan gelen görevlilere ve şehitlerimizin ailelerine bulundukları otelde taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Yaşar Güler ve Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, yaşanan elim kazadan dolayı üzüntülerini dile getirerek hem ailelerine hem de dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı temennisinde bulundu. Taziye ziyaretinde, kaybettiğimiz Libya askeri heyeti için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi" denildi.

