Haberler

Libya askeri heyetini taşıyan jetin karakutusu bulundu

Libya askeri heyetini taşıyan jetin karakutusu bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

LİBYALI HEYET KAZA BÖLGESİNDEGenelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, uçağın düştüğü alanda inceleme yaptı.

LİBYALI HEYET KAZA BÖLGESİNDE

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, uçağın düştüğü alanda inceleme yaptı. Orgeneral Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, kaza koordinasyon merkezinde yetkililerden bilgi aldı. Bayraktaroğlu, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib ile Libya Savunma Bakanlığı ile Libya İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen heyet de kaza yerine geldi. Libya'dan gelen heyet de bölgede incelemelerine başladı.

CEVDET YILMAZ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaza nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek, "Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Sayın Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu heyete Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve kardeş Libya halkına ve yönetimine sabır ve başsağlığı diliyorum. Uçağın düşmesine ilişkin başlatılan soruşturma, tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" dedi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de kazaya ilişkin paylaştığı taziye mesajında, "23 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil, Libya Askeri Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve Fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub'a, Milli Savunma Bakanlığı ve şahsım adına Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabırlar dileriz" dedi.

Mikail KARAMAN-Ali Oğulcan ARSAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü

Bahçeli'den Ankara'da düşen jetle ilgili manidar sözler
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

4 ilde yeni operasyon! İş adamları, ünlü dansöz ve model gözaltında
Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor

Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı