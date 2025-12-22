Haberler

Leyla Zana, "Abdullah Öcalan'a Özgürlük" Mitinginde Konuşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da 4 Ocak'ta düzenlenecek mitingde, eski milletvekili Leyla Zana'nın da aralarında bulunduğu önemli isimler konuşma yapacak. Miting, PKK lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle gerçekleştirilecek.

(DİYARBAKIR) - Kürt siyasetçi, eski milletvekili Leyla Zana'nın, DEM Parti öncülüğünde, "terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük" talebiyle 4 Ocak'ta Diyarbakır'da düzenlenecek mitinge konuşmacılar arasında yer aldığı öğrenildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğündeki Demokratik Toplum Platformu'nun, "terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük" talebiyle 4 Ocak Pazar günü Diyarbakır'da düzenleyeceği mitinge ilişkin çalışmalar sürüyor.

İstasyon Meydanı'nda yapılacak mitingde konuşmacılar da belli oldu. Konuşmacılar arasında, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bir süre önce İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden tahliye edilen Veysi Aktaş, 2013-2015 yılları arasında yürütülen çözüm süreci sırasında İmralı Sekretaryası'nda görev alan ve 33 yıl tutuklu kalmasının ardından tahliye edilen Çetin Arkaş, Kürt siyasetçi, eski milletvekili Leyla Zana ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın konuşma yapacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Ümit Dikbayır, DEM Parti milletvekillerine: Meclis'te yeteri kadar terörist var

Özel'in bizzat rozet taktığı vekilden DEM'lilere inanılmaz sözler
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
Annesi, Gülşah Durbay'ın en büyük hayalini açıkladı

Annesi, Gülşah Durbay'ın en büyük hayalini açıkladı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
title