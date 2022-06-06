Levent Yüksel: Benim adıma ilk şarkıyı Sezen Aksu yazdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Levent Yüksel: Benim adıma ilk şarkıyı Sezen Aksu yazdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Pop müzik şarkıcısı Levent Yüksel, Bursalı hayranlarına şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Pop müzik şarkıcısı Levent Yüksel, Bursalı hayranlarına şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden özel şarkılarını Bursalılar için seslendiren Levent Yüksel, 'Benim adıma ilk şarkı yazan kişi Sezen Aksu'dur. Onun bana yazdığı 'Hayat Zaten Zor' şarkısını seslendirelim' dedi.

Levent Yüksel, Bursa Kültürpark Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluştu. Hayranlarını selamlayan Yüksel, 'Med cezir', 'Zalim', 'Tuana' ve 'Beni bırakın' gibi bir dönemlere damga vuran parçalarını seslendirdi. Konserin bir bölümünde bas gitar performansı sergileyen Levent Yüksel, büyük alkış aldı. Yüksel daha sonra 1997 yılının unutulmazları arasına giren 'Bi' Daha' adlı şarkısıyla da dinleyicilerini coşturdu. Son albümü 'Hayatıma Dokunan Şarkılar' ile ilgili konuşan Levent Yüksel, "Albüm 5 yaşından bu yana dinlediğim bütün arabesk şarkılardan oluşuyor" dedi. Yüksel, 'Yalnızım' adlı arabesk şarkıları seslendirdi. Back vokallerine sahnesinde yer veren Yüksel, Güler Tuncer'i davet etti. Tuncer 'Haydi Gel Benimle Ol' şarkısını seslendirdi.

Benim adıma ilk şarkı yazan Sezen Aksu'dur

Sahnesinin ikinci bölümünde sevilen şarkılarını seslendiren Levent Yüksel, seyirciler ile bir anısını paylaştı. "Benim adıma ilk şarkı yazan kişi Sezen Aksu'dur." diyen Yüksel, 1995 yılında çıkarmış olduğu "Levent Yüksel'in 2. CD'si" albümünde yer alan, sözleri Sezen Aksu'ya ait, beste ve düzenlemesi Onno Tunç'a ait olan 'Hayat Zaten Zor' şarkısını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Levent Yüksel Sezen Aksu Magazin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title