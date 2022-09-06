Levent Göktaş, Bulgaristan'da mahkemeye çıkarıldı (2) Güncel Haberler MAHKEME 40 GÜN EK GÖZALTI SÜRESİ VERDİBulgaristan'ın Haskovo kentinde mahkemeye çıkarılan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'a 40 gün ek gözaltı süresi verildi. MAHKEME 40 GÜN EK GÖZALTI SÜRESİ VERDİ Bulgaristan'ın Haskovo kentinde mahkemeye çıkarılan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'a 40 gün ek gözaltı süresi verildi. Duruşmada ek gözetim süresinin şüphelinin yabancı olması, sabit ikametinin bulunmayışı ve kaçma şüphesi nedeniyle verildiği belirtildi. Kararda şüphelinin Türkiye'ye iadesi konusunda bir engel bulunmadığını ancak bu konudaki prosedürün daha sonra işletileceği kaydedildi. Göktaş, mahkemenin gözetim süresini 40 gün uzatmasıyla ilgili kararına Plovdiv'deki istinaf mahkemesine 3 gün içinde itirazda bulunabilecek. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gurbet Gökçe Levent Göktaş Bulgaristan Güncel Haberler

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