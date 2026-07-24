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Lapseki'de 3. Şeftali Festivali'nde Üreticilere Tarım Semineri

Lapseki'de 3. Şeftali Festivali'nde Üreticilere Tarım Semineri
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Şeftali Festivali kapsamında, meyve üreticilerine yönelik bir tarım semineri gerçekleştirildi. ÇOMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sakaldaş, şeftali ve nektarin depolaması, hasat sonrası kayıplar ve çözüm önerileri hakkında sunum yaparken, program üreticilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi. Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Sakaldaş'a teşekkür etti.

Çanakkale'nin Lapseki Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Şeftali Festivali kapsamında meyve üreticilerine yönelik tarım semineri düzenlendi.

Seminerde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sakaldaş, şeftali ve nektarin depolaması, hasat sonrası kayıplar ve çözüm önerileri konulu sunum yaptı.

Sunumun sonunda ise programa katılan üreticilerin soruları cevaplandırıldı.

Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Sakaldaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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