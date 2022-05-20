Lale Karabıyık'tan Bakan Özer'e: 'Yaz Okulu Uygulamasının İçeriği Veli ve Öğrencilerle Ne Zaman Paylaşılacak'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, "Yaz okulu uygulamasının içeriği veli ve öğrencilerle ne zaman paylaşılacak" diye sordu.

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, yaz okulu uygulamasına ilişkin Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Karabıyık, önergesinde şunları kaydetti:

"Salgın süresince, telafi eğitiminin göstermelik değil, salgının neden olduğu kayıpların katlanarak artmasını önlemek amacıyla çok boyutlu bir planlama ile yapılması gerektiğini defalarca ifade ettik. Ancak bu yapılmadığı gibi, telafi eğitimi 'isteyen' öğrencilere verildi. Hatta bu telafi için okulların kendi imkan ve kaynaklarını ayarlaması gerektiği de kamuoyuna yansıdı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilere yaz okulu uygulamasının başlayacağı duyurulmuştur. Bakan Özer, yaptığı açıklamada, 'İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız' ifadelerini kullanmıştır"

Karabıyık'ın Bakan Özer'e yönelttiği sorular şöyle:

'12'nci sınıflara yaz okulu uygulamasına geçilmesinin nedenleri nelerdir?

Salgın sürecinde öğrencilerimizin öğrenme kayıpları tespit edilmiş midir? Tespit edilmiş ise kamuoyu ile neden paylaşılmamıştır?

Ülke genelinde 2-12'nci sınıf düzeyinde kaç öğrenci bulunmaktadır?

Ülke genelinde kaç BİLSEM bulunmaktadır? Mevcut BİLSEM'ler 2-12'nci sınıf öğrencilerinin ihtiyacını karşılayacak kapasitede midir?

Yaz okulu uygulamasının içeriği veli ve öğrencilerle ne zaman paylaşılacaktır?

Her ilde birkaç BİLSEM ile 2-12'nci sınıfların tamamını kapsayacak şekilde yaz okulu uygulaması nasıl yapılacaktır?"