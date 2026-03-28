Hollanda'da, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de bir araya gelen yüzlerce kişi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının son bulması çağrısıyla yürüyüş yaptı.

Lahey'de Yeni Barış Hareketi tarafından düzenlenen "İran'a yönelik savaşı durdur" adlı gösteride, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı protesto edildi.

Çok sayıda kurum tarafından desteklenen gösteri için Malieveld Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, yürüyüş sonrası tekrar aynı meydanda bir araya geldi.

Göstericiler, "İran'a yönelik savaşı durdur" yazılı pankart ve "Savaşı durdur", "Barış için çalış", "Savaşa hayır, kriminal Trump ve Netanyahu", "Şimdi İsrail'i boykot et", "İsrail ile Hollanda arasında ilişkiyi durdur" yazılı dövizler ile İran ve Filistin bayrakları taşıdı.

Çok sayıda Hollandalının yanı sıra farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan göstericilerin katıldığı yürüyüşte, "Hollanda hükümetinin savaşa karşı durması gerektiği" mesajı verildi.

Gösteride yapılan konuşmalarda, ABD ve İsrail'in saldırılarının, uluslararası hukukun ve İran'ın egemenliğinin ağır ihlali olduğu ve Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir tırmanma riskini artırdığı ifade edildi.

Konuşmacılar, vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının sessiz kalmaması gerektiğini ifade ederek, Hollanda hükümetine, "gerilimin düşürülmesi, diplomasi ve siyasi çözümler için tüm imkanlarını kullanma" çağrısı yaptı.

Hollanda'nın, İspanya örneğinde olduğu gibi, bu savaşa karşı açık bir tutum almasını söyleyen konuşmacılar, ülkenin ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını derhal durdurmaya ve uluslararası hukuka uymaya çağırması gerektiğini belirtti.

Konuşmacılar, "İran'a yönelik savaşı durdurun" çağrısı yaparken, savaşın gerekçelendirilmesine yönelik argümanların geçersiz olduğuna dikkati çekti.

Rejim değişikliği gerekçesiyle yürütülen müdahalelerin, Irak ve Libya örneklerinde olduğu gibi, yıkım, uzun süreli istikrarsızlık ve büyük insani trajedilere yol açtığı hatırlatıldı.

Gösteriye yakın mesafede düzenlenen İran karşıtı gösteri nedeniyle çok sayıda polis görev aldı.