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Lahey'de sığınmacılar ayaklandı, ortalık yangın yerine döndü: 6 polis yaralı

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Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de, farklı görüşteki Eritreli gruplar arasında çıkan şiddet olaylarında ortalık yangın yerine döndü. Olaylarda 6 polis yaralandı, 13 kişi gözaltına alındı. Olaylar sırasında 2 polis aracı ve bir otobüs yandı.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de, farklı görüşteki Eritreli gruplar arasında çıkan şiddet olaylarında 6 polis yaralandı, 13 kişi gözaltına alındı.

Lahey'de Eritreli gruplar arasında çıkan şiddet olaylarında 6 polis yaralandı

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hollanda polisinin açıklamasına göre, Lahey kentinde Eritre yönetimini destekleyen ve karşıt olan Eritreli gruplar arasındaki şiddet olaylarında yaşları 19 ila 36 olan 13 kişi gözaltına alındı. Lahey'de bir toplantı salonunda bir araya gelen Eritre hükümeti karşıtı grup ile hükümet yanlısı gruplar, toplantının yapıldığı salonun dışında birbirleriyle ve polisle çatıştı.

Lahey'de Eritreli gruplar arasında çıkan şiddet olaylarında 6 polis yaralandı

6 POLİS YARALANDI

Grupların birbirlerine ve polise taş ve sopa ve havai fişeklerle saldırdığı şiddet olaylarında 6 polis yaralanırken, Savcılık, olayların soruşturulması için Geniş Soruşturma Ekibi (TGO) görevlendirdi.

Lahey'de Eritreli gruplar arasında çıkan şiddet olaylarında 6 polis yaralandı

POLİS ARAÇLARI ATEŞE VERİLDİ

Dün gece çıkan olayların ardından Lahey Belediye Başkanı acil durum emri yayınlayarak polisin göz yaşartıcı gaz kullanmasına izin verdi. Olaylar sırasında 2 polis aracı ve bir otobüs yandı. Olaylarda toplantının yapıldığı Opera adlı salon, çevredeki iş yerleri ve araçlar da zarar gördü. Duman ve alevler nedeniyle toplantıya katılan çok sayıda kişi rahatsızlandı.

Lahey'de Eritreli gruplar arasında çıkan şiddet olaylarında 6 polis yaralandı

ACİL DURUM EMRİ ÇIKARILDI

Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen, belediyenin internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Eritreli grupların toplantılarında gerginlikler olduğu biliniyor. Bu sebeple toplantının yapıldığı yere polis konuşlandırdık. Eritreli 'Nhamedu Tugayı' örgütünden gençlerin çatışma arayışında olduğuna dair haberlerin ardından acil durum emri çıkarıldı." ifadelerine yer verdi.

Lahey'de Eritreli gruplar arasında çıkan şiddet olaylarında 6 polis yaralandı

Kaynak: AA / Güncel

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