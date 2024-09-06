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Laguna Coast CEO'su Antonis Pittaras: İklim kriziyle mücadelede Türkiye-Yunanistan iş birliği hayati öneme sahip

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Laguna Coast, İstanbul Heybeliada'da gerçekleşen Halki Summit'te sürdürülebilirlik çalışmalarında Türk Yunan iş birliğinin önemini aktardı. 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte su krizine karşı teknolojik ve pratik çözümler ele alındı.

İstanbul Heybeliada önemli bir iklim zirvesine ev sahipliği yaptı. 30 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Halki Summit dünyanın dört bir yanından bilim insanını ve sivil toplum kuruluşunu ağırladı. Etkinliğin katılımcıları arasında iklim kriziyle mücadelede Türkiye- Yunanistan iş birliği modelini öneren Laguna Coast da vardı. Türkiye ve Yunanistan'ın iklim kriziyle mücadeledeki iş birliğinin Ege Bölgesi'nin geleceği için önemli olduğunu belirten Laguna Coast CEO'su Antonis Pittaras, Halki Summit'in bu bağlamda oluşturulabilecek bir iş birliğine zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Laguna Coast Halki Summit'te sürdürülebilirlik modelini tanıtarak iklim krizine karşı ortak bir çalışma konusundaki hedeflerini açıkladı. Küçük bir Yunan adasından yola çıkan proje, gezegenin geleceği için sürdürülebilir çözümler araştırıyor.

Yunanistan'ın Naxos Adası'nda, genç bilim insanlarından oluşan ekiple başlayan Laguna Coast, küresel bir sürdürülebilirlik modeli haline geldi. Uluslararası medyada geniş yankı bulan vakıf, sürdürülebilirlik alanında dünyanın önde gelen kanaat önderlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Laguna Coast tarafından belirlenen kılavuzları uygulayan birçok şirket sürdürülebilirlik alanında önemli yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlar, karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilir çevreye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Laguna Coast; Amazon, Dünya Ekonomik Forumu ve dünyanın önemli üniversiteleriyle iş birliği gerçekleştirerek, girişimin etkisini genişletmeyi hedefliyor. Ayrıca, UNESCO gibi uluslararası mecralardan alınan ödüller ile yapılan işlerin önemini gösteriyor.

Haberler.com / Senem Zafer - Güncel

Heybeliada Yunanistan İstanbul Türkiye CEO

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