Ladik'te Öğrenci Minibüslerine Denetim

Samsun'un Ladik ilçesinde taşımalı sistemde öğrencileri okullarına götüren minibüsler denetlendi.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy'un da katıldığı denetimde minibüs sürücüleri ile öğrencilere uymaları gerekenler hakkında bilgi verildi.

Aksoy, ilgili birim amirleriyle çocuklara uyarıda bulunduklarını belirterek, "Herhengi sıkıntı yaşamadan önce okullarına, sonra ailelerine kavuşmaları için özen gösteriyoruz. Çünkü öğrencilerimiz bizim her şeyimiz. Taşımayı yapan arkadaşlarımıza ise ilgili mevzuatlar gereğince eksik noktalarda uyarılar ve idari para cezaları uygulandı. Denetimlere eğitim öğretim sona erene kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Denetimde uyarılara rağmen eksikleri tamamlamayan sürücüye toplam 53 bin 351 lira idari para cezası uygulandı.