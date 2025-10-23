Haberler

Ladik'te Öğrenci Minibüslerine Denetim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Ladik ilçesinde, taşımalı eğitim sisteminde öğrenci taşıyan minibüsler denetlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy'un katıldığı denetimde sürücülere ve öğrencilere yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. Eksiklikleri giderilmeyen bir sürücüye ise 53 bin 351 lira ceza kesildi.

Samsun'un Ladik ilçesinde taşımalı sistemde öğrencileri okullarına götüren minibüsler denetlendi.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy'un da katıldığı denetimde minibüs sürücüleri ile öğrencilere uymaları gerekenler hakkında bilgi verildi.

Aksoy, ilgili birim amirleriyle çocuklara uyarıda bulunduklarını belirterek, "Herhengi sıkıntı yaşamadan önce okullarına, sonra ailelerine kavuşmaları için özen gösteriyoruz. Çünkü öğrencilerimiz bizim her şeyimiz. Taşımayı yapan arkadaşlarımıza ise ilgili mevzuatlar gereğince eksik noktalarda uyarılar ve idari para cezaları uygulandı. Denetimlere eğitim öğretim sona erene kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Denetimde uyarılara rağmen eksikleri tamamlamayan sürücüye toplam 53 bin 351 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü

İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurup öldürdü
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü

Annesine atılan mesajı görünce gözü döndü! Kurşun yağdırdı
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Selen Görgüzel isyan etti: Allah'a havale ettim

İsyan etti! ! İmalı mesajı akıllarda soru işareti bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.