Ladik'te Lavanta Bahçesi Açıldı

Samsun'un Ladik ilçesinde açık hava fotoğrafçılığı için düzenlenen lavanta bahçesi hizmete açıldı.

Kadın girişimci Hasibe Çavuş tarafından ilçede açık havada fotoğraf çekinmek isteyenler için Arslantaş Mahallesinde dizayn edilen bahçe için açılış töreni düzenlendi.

Ladik Kaymakamı Muhammet Özbalta, lavanta bahçesini çok beğendiğini belirterek, özellikle kadın girişimcileri takdir ettiğini, her zaman destek olmaya çalıştığını söyledi.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal da yeni bahçenin ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Törende kurdele kesilmesinin ardından davetliler bahçeyi gezip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene Ladik İlçe jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Demir, Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy da katıldı.