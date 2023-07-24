Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel Son Yolculuğuna Uğurlandı

ANKARA'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Samsun'un Ladik İlçe Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İki yıldır kanser ile mücadele eden Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, dün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 31 Mart 2019'da yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde Ak Parti'nin Cumhur İttifakı'ndan Ladik Belediye Başkanı seçilen, evli ve iki çocuk annesi Özel'in cenazesi, evinin önünde helallik alındıktan sonra, Ladik Belediye Başkanlığı önüne getirildi.

Burada ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Nurhan Yapıcı Özel, aile kabristanlığında toprağa verildi.