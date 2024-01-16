La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi

"La Casa de Papel" adlı İspanyol dizisindeki performansıyla ünlenen oyuncu İtziar İtuno'nun, terör örgütü ETA mahkumlarına destek veren gösteriye katılması nedeniyle, bazı şirketlerle yaptığı reklam sözleşmeleri iptal edildi.

İspanyol sinema ve dizi oyuncusu İtuno, ETA mahkumlarına destek vermek için 13 Ocak'ta Bilbao kentinde yapılan gösteriye katılıp, ön sıralarda pankart taşımıştı.

Bu gösterinin ardından BMW'nin Bask ve Navarra bölgelerindeki satış ofislerinden BMW Lurauto, kısa süre önce İtuno ile yaptığı reklam sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "BMW Lurauto olarak herhangi bir siyasi ideolojiye bağlı değiliz, dolayısıyla Lurauto imajının ideolojik içerikli herhangi bir eylemle ilişkilendirilmiş olmasından üzüntü duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İspanya havayolu şirketi İberia da İtuno'nun yer aldığı bir reklam filmini sosyal medya hesaplarından sildi.

Öte yandan, İspanyol kadın oyuncuya, bazı hayranları ve ETA mahkumlarına yardım eden "Sare" adlı dernek tarafından sosyal medya aracılığıyla destek mesajları gönderildi.