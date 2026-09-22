KVKK ile Barolar Birliği avukatlar için kişisel veri rehberini tanıttı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, "Rehber, avukatlara, 'kişisel veri işlemeyin' demiyor, mesleki faaliyetin gerektirdiği veriyi, doğru hukuki sebebe dayanarak, gerekli olduğu ölçüde ve güvenli biçimde işleyin yaklaşımını ortaya koyuyor." dedi.

KVKK ile Türkiye Barolar Birliği işbirliğinde hazırlanan "Avukatların Mesleki Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uygulama Rehberi"nin tanıtım programı, kurumda yapıldı.

Bilir, rehberin detaylarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rehber, aynı büroda çalışan avukatların farklı müvekkillere hizmet verebileceğini ve kendi dosyaları bakımından kişisel veri işleme amaç ve vasıtalarını bağımsız olarak belirleyebileceğini kabul ediyor. Bu durumda her avukat kendi faaliyetleri bakımından ayrı veri sorumlusu olabilir." ifadelerini kullandı.

Avukatlık ortaklığında ise durumun farklı olduğunu belirten Bilir, "Ortaklığın ayrı bir tüzel kişiliği bulunduğu için, kişisel veri işleme faaliyetlerinin ortaklık adına ve ortaklık organizasyonu içinde yürütüldüğü durumlarda veri sorumlusu ortaklık olabilir. Bu nedenle yalnızca fiziksel birlikteliğe değil, faaliyetin kimin adına ve kimin belirlediği amaç ve vasıtalarla yürütüldüğüne bakılması gerekir." diye konuştu.

Bilir, avukatın müvekkilinin hakkını etkili biçimde koruyabilmesi için kişisel veri işlemesinin çoğu zaman zorunlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu zorunluluk, kişisel verilerin sınırsız biçimde elde edilmesine, kullanılmasına veya açıklanmasına imkan vermez. Avukatın kullandığı verinin hukuki sürece gerçekten gerekli olup olmadığı, hangi hukuki sebebe dayanılarak işlendiği, amaçla bağlantılı ve ölçülü olup olmadığı ve verinin güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığı birlikte değerlendirilmelidir. Rehber, avukatlara, 'kişisel veri işlemeyin' demiyor, mesleki faaliyetin gerektirdiği veriyi, doğru hukuki sebebe dayanarak, gerekli olduğu ölçüde ve güvenli biçimde işleyin yaklaşımını ortaya koyuyor."

Faruk Bilir, rehberin hazırlanmasındaki temel amacın, avukatların mesleki faaliyetleri sırasında gerçekleştirdikleri kişisel veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bakımından nasıl değerlendirilmesi gerektiğini açıklığa kavuşturma olduğunu söyledi.

Avukatlık mesleğinin gerekleriyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı arasında dengeli bir uygulama çerçevesi oluşturmayı hedeflediklerini belirten Bilir, "Bu kapsamda, avukatların, avukatlık ortaklıklarının, tevkil edilen avukatların, bağlı çalışan avukatların, stajyerlerin ve yardımcı personelin Kanun kapsamındaki konumlarının belirlenmesi, hangi hukuki sebeplere dayanılarak kişisel veri işlenebileceğinin ortaya konulması, uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bir verinin başlangıçta hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması, o verinin daha sonra her kişiye veya kuruma serbestçe açıklanabileceği anlamına gelmediğini aktaran Bilir, "Açıklama faaliyeti bakımından da Kanun'un 5'inci veya 6'ncı maddesinde yer alan bir işleme şartının bulunması gerekir. 'Veriyi hukuka uygun elde ettim' şeklindeki gerekçe, sonraki bütün kullanım ve açıklamaları kendiliğinden hukuka uygun hale getirmez." dedi.

Bilir, kişisel verinin doğrudan ilgili kişiden elde edilmemesinin aydınlatma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığının da altını çizdi.

Avukatlar veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatlarını taşıyabiliyor

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan da programın açılışında yaptığı konuşmada, uzun süren çalışmaların ardından rehberin tamamlandığını söyledi.

Sağkan, avukatlık mesleğinin kişisel verilerle son derece yakından ilişkili olduğunu belirterek, mesleğin icrası sırasında hukuki temsil ilişkisi kapsamında müvekkillerin ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerine erişildiğini ve bu verilerin işlendiğini kaydetti.

Bu nedenle avukatların, kişisel verilerin korunması hukuku kapsamında veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatlarını taşıyabildiğini söyleyen Sağkan, savunma hakkının doğası gereği özel nitelikli verilerle kişilerin en yakınlarına dahi söyleyemedikleri sırların avukatlarla paylaşılabildiğini belirtti.

Sağkan, Türkiye Barolar Birliğinin kişisel verilerin korunması konusunu yapay zeka odaklı ele alarak geçen haftalarda avukatlar için yapay zeka kullanım rehberinin yayımladığını hatırlattı.

Erinç Sağkan, rehberde altı çizilen en önemli unsurun da avukatların meslekleri dolayısıyla elde ettikleri kişisel verilerin korunması konusunda özen göstermeleri olduğunu ifade etti.

Avukatlık Kanunu'nun 2. maddesinin eksiksiz şekilde uygulanması konusunda da mücadele yürüttüklerini dile getiren Sağkan, söz konusu rehberin bu mücadeleye doğrudan katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA