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Diyarbakırlı çoban hayatının şokunu yaşadı! Sürüsündeki kuzu, 6 bacaklı doğdu

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 6 bacaklı olarak doğan kuzu, görenlerin ilgi odağı oldu.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta olan kırsal Bayırkonak Mahallesi'nde çobanlık yapan Salih Karacadağ, sürüsündeki kuzulardan birinin 6 bacaklı doğduğunu fark etti.

İLGİ ODAĞI OLDU

Kuzunun yürüyemediğini gören Karacadağ, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kuzu, görenlerin de ilgi odağı oldu.

Kuzu, 6 bacaklı doğdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Çınar Yaşam Güncel Haberler

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