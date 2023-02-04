Diyarbakırlı çoban hayatının şokunu yaşadı! Sürüsündeki kuzu, 6 bacaklı doğdu Güncel Haberler Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 6 bacaklı olarak doğan kuzu, görenlerin ilgi odağı oldu. İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta olan kırsal Bayırkonak Mahallesi'nde çobanlık yapan Salih Karacadağ, sürüsündeki kuzulardan birinin 6 bacaklı doğduğunu fark etti. İLGİ ODAĞI OLDU Kuzunun yürüyemediğini gören Karacadağ, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kuzu, görenlerin de ilgi odağı oldu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hisarcık Çınar Yaşam Güncel Haberler

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