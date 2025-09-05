Haberler

Kuzeybatı Türkiye'de Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara'nın doğusu ile Kütahya ve Düzce çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış olacağını, bu yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini açıkladı. Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik), Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Maduro seferberlik ilan etti! 8 milyon kişiyi askere çağırıyor

Seferberlik ilan edip, 8 milyon kişiyi askere çağırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 3 ismin kalemini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.