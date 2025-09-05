Kuzeybatı Türkiye'de Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara'nın doğusu ile Kütahya ve Düzce çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış olacağını, bu yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini açıkladı. Sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik), Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
